Në 4 ditë luhet sezoni për Barçën, statistikat e mbrojtjes janë skandaloze

Shtuar më 17/04/2017, ora 12:40

Skuadra e Barcelonës brenda katër ditësh do të luajë fatet e këtij sezoni, Skuadra e Luis Enriques fillim do të tentojë përmbysjen e çmendur në “Camp Nou” ndaj Juventusit dhe të dielën do të luajë "El Clasicon" ndaj Realit.Falë disavantazhit 3-0 të ndeshjes së parë Barcelona këtë herë do ta ketë shumë të vështirë për ta përmbysur rezultatin pasi edhe statistikat janë kundër saj.Gjatë 13 ndeshjeve të fundit Barcelona ka pësuar 11 gola ose e thënë ndryshe (0.85 gola /ndeshje). Statistikat janë të frikshme kur sheh se në3 ndeshjet e fundit Barcelona ka pësuar plot 7 gola , duke treguar se ka një mbrojtje aspak stabile.Bardhezinjtë dhe Reali mesa duket nuk do ta kenë shumë të vështirë për të shënuar ndaj kësaj Barcelone, ndaj dhe Luis Enrique duhet t'i bëjë mirë llogarit me skemën e tij 4-3-3.