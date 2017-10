"Në atë tunel nuk ka miqësi, por rivalizues"

Shtuar më 11/10/2017, ora 20:35

Lojtarët e Manchester United duhet të lënë mënjanë miqësitë ndër-rivalizuese në tunelin e Anfield kur përballen me Liverpoolin, thotë ish-mbrojtësi i United Jaap Stam Skuadra e Jose Mourinhos udhëton në Merseyside të shtunën duke kërkuar të zgjasë fillimin e tyre impresionues kundër skuadrës së Jurgen Klopp, që duan të fitojnë patjetër dhe të ngrihen në tabelë, shkruan Albeu.com."Në ditët e sotme shumë lojtarë janë miq të mirë, kështu që mund të jetë mjaft miqësore në tunel ," tha Stam , i cili për Sky Sports News."Kur luajtëm shumë kohë, ishte diçka e ndryshme. Diçka ndodhi në tunel herë pas here atje."Por është e gjitha për rivalitetin, mënyra se si e shikoj atë kur hyni në atë tunel nuk ka miq."Ka rregulla, por disa rregulla janë atje për t'u thyer herë pas here për të bërë gjithçka për të marrë atë rezultat."Pavarësisht rekordeve të tij të suksesshme kundër Liverpoolit, Stam pranoi se ballafaqimi me rivalët e United nuk ishte domosdoshmërisht, por diçka që ai i pëlqente."Ata nuk janë lojërat e preferuara", tha Stam "Të gjithë presin me padurim këtë por si një lojtar që e dini se ka shumë vëmendje, shumë presion në këto ndeshje."Ju doni të tregoni veten në opozitë në atë që mund të bëni si një ekip". përfundoi menaxheri i Reading. /albeu.com/