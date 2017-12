Në Bernabeo zbret çdo lloj trofeu i mundshëm, plot 11 të tillë

Shtuar më 20/12/2017, ora 16:25

Të shtunën do të jetë një El Clasico e muzeut. Në fushën e Bernabeut do të zbresin dy klubet dhe lojtarët të cilët kanë së bashku kanë fituar plot 11 trofe kolektiv dhe individual gjatë vitit 2017.Madridi është klubi që kontribon më së shumti në këtë muze të El Clasico. Galeria Madrilen është një koleksion prej 5 trofeve kolektiv : La Liga , Champions League, Superkupa e Europës, Superkupa e Spanjës dhe Kupa e botës për Klube, ndërsa Barcelona ka fituar vetëm një të tillë dhe për herën e tretë radhazi, Copa del Rey, përcjell Albeu.com.Ekspozita e këtij muzeu nuk përfundon ende. Eshtë edhe galeria e çmimeve individuale me dy figurat më të rëndësishme të të dyja klubeve: Cristianos dhe Messit. Portugezit fitoi cmimin lojtari më i mirë nga UEFA, fitoi çmimin "THE BEST" nga FIFA dhe në fund, kompletoi hattrickun e tij me fitimin e Topit të Artë që ishte i pesti në karrierën e tij. Ndërsa kundërshtari i tij, Messi arriti që të fitoj Këpucën e Artë të Europës dhe Pichichin si golashënuesi më i mirë në La Liga . /albeu.com/