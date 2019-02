Nedved flet për të ardhmen e Dybalës

Shtuar më 16/02/2019, ora 13:43

Pavel Nedved foli para ndeshjes, së luajtur mbrëmë mes Juventusit dhe Frosinones, duke larguar zërat se ylli i skuadrës bardhezi, Paolo Dybala , mund të largohet."Ne jemi shumë të lumtur që kemi qenë në gjendje të riaftësojmë lojtarë shumë të rëndësishëm për në Ligën e Kampionëve. Natyrisht, ata janë forca jonë, kanë shumë eksperiencë dhe pa to është më shumë e vështirë, - tha zëvendëspresidenti i Juventusit në mikrofonin e "Sky Sports"."Unë duhet të them se edhe ata që luajtën, si Rugani dhe Caceres, ishin shumë mirë në ndeshjen e fundit. Nuk kemi pësuar gol dhe kemi punuar shumë mirë. Deklarata e Paratici për Dybala ? I konfirmoj fjalët e tij, Dybala është trashëgimia jonë. Ai është një lojtar shumë i rëndësishëm për Juventusin. Nuk luajti në ndeshjen Sassuolo-Juventus, por u veprua me të vërtetë mirë. Kësaj here do të luajë titullar. Nuk shoh asgjë që nuk shkon, presim shumë prej tij, sepse është një lojtar mjaft i fortë".