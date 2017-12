Nëpërmjet një komunikate Milan e fton publikisht Kakan që të rikthehet

Shtuar më 20/12/2017, ora 16:20

Fassone zbuloi të martën se Kaka mund të ri-bashkohet me Milanin, jo si futbollistë, por në një rol tjetër në klub. Klubi Rossoner ka bërë të qartë se ylli brazilian mund të ketë shumë rëndësi për Milanin, si një figurë për projektin dhe strukturën e klubit në vitet e ardhshme.“Pas vizitës së Kakas në Casa Milan dhe takimit të tij me Marco Fassone nëntorin e kaluar, bordi i Rossonerëve ende nuk është kthyer në adresimin e kësaj çështjeje, e cila është shumë afër zemrës së tifozëve tanë”, shkruhet fillimisht në komunikatën e Milanit “Para Milan-Austria Vienna, Ricky ende nuk kishte njoftuar lamtumirën e tij për futbollin e luajtur, e cila ndodhi vetëm pak ditë më parë”.“Kaka mund të jetë shumë i rëndësishëm , jo vetëm si një ‘flamur’ për klubin, por mbi të gjitha si një figurë me rëndësi për projektin dhe strukturën e Milanit në vitet e ardhshme”.“Ai ka një vendim shumë të rëndësishëm për të bërë”, përmbyllet deklarata në faqen zyrtare të klubit kuqezi. /albeu.com/