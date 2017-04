"Nëse do të kishim ende këtë sulmues, do të shënonim 20 gola më shumë"

Jose Mourinho ka përmendur një futbollist që beson se do të shënonte shumë gola në Manchester Jose Mourinho ka thënë se ish-sulmuesi i Manchester United , Javier “ Chicharito ” Hernandez do t’i shënonte 20 gola në ekip duke luajtur vetëm 10-20 minuta.Ai është ankuar në mungesën e një reparti të plotë të sulmuesve duke e përmendur nevojën për të shtuar një tjetër.“Kemi futbollistë të ndryshëm por që nuk e kanë ndjenjën e duhur para portës. Nëse do të ishte ende Chicharito , do t’i shënonte lehtë 20 gola edhe duke luajtur 10-20 minuta. A do ta blejmë një sulmues gjatë verës? Do ta shohim”, theksoi ai.