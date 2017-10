Neuer rrezikon të mbyllë sezonin

Shtuar më 07/10/2017, ora 18:03

Dëmtimi i numrit një të Përfaqësueses Gjermane të Futbollit, Manuel Neuer mund ta lërë atë jashtë fushe për një hark kohor më të gjatë nga ai që ishte planifikuar fillimisht. Portieri i Bayern Munichut gjatë një prononcimi për mediat ka deklaruar se mund t’i nevojitet të qëndrojë rreth 6 muaj jashtë fushe pas asaj frakture të rëndë që pësoi në këmbë gjatë muajit shtator.31-vjeçari nuk ka pasur një mbarëvajtje shumë të mirë muajt e fundit, pasi kujtojmë edhe dëmtimin që pësoi në muajin prill në ndeshjen me Reali Madridin, e vlefshme për çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, përcjell SS.Shtatlarti gjerman Neuer , i cili pati një rikthim shumë të shkurtër në fillim të këtij sezoni del jashtë parashikimit të klubit, i cili pati lajmëruar se rikthimi i tij ishte planifikuar për në muajin janar.“Plaga duhet të qëndrojë e pastër e në qetësi dhe që çdo gjë të shkojë në vendin e vet ndoshta do të duhen edhe 6 muaj të tjerë”, deklaroi portieri gjerman.Neur do të humbasë pjesën më të madhe të sezonit të Bayernit, ndërkohë që pritet të jetë në formë optimale për debutimin e Gjermanisë në Botërorin “Rusia 2018”.Kujtojmë se skuadra kombëtare e Gjermanisë është kualifikuar pa problem për në Kupën e Botës pasi ka fituar të gjitha nëntë ndeshjet në grup. / albeu.com /