Neuer thyen heshtjen, konfirmon të ardhmen

Shtuar më 10/02/2020, ora 10:32

Manuel Neuer vazhdon tw konfirmojw qwllimin e tij pwr tw qendruar t e Bayern Munchen.Marrëveshja aktuale e Neuerit me kampionët e Bundesligës skadon në fund të sezonit 2020/21. Bayern tashmë ka lëvizur për të sjellë atë që duket se është zëvendësimi afatgjatë i Neuerit , duke siguruar portierin e Schalke Alexander Nubel në një transferim të lirë, me 23-vjeçarin i cili bashkohet me skuadrën në fund të edicionit."Plani im është që të vazhdoj të luaj futboll për Bayern , dhe Alex Nubel do të jetë me ne nga vera, atëherë do të vazhdojë", tha Neuer për Sky Sport."Nuk ka asgjë që mund të shpallim për momentin".