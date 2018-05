Neymar falenderon Zotin që tani është i gatshëm për futboll

Shtuar më 08/05/2018, ora 15:56

Neymar tani është i gatshëm për t'u stërvitur me topin Braziliani ka lënë pas dëmtimin dhe është i gatshëm që të rifillojë stërvitjen me topin pas një periudhe mbi 2 mujore. Braziliani u dëmtua në ndeshjen kundër Marseilles dhe sot ka bërë stërvitjen e parë me topin "Zoti ta kthen lotin në buzëqeshje, dhimbjen në forcë, dobësinë në besim dhe ëndrrat në realitet. Përqendrohu në qëlliminin tuaj" shkruante braziliani në foton e postuar në Instagram. /albeu.com/