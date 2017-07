Neymar gati t'i thotë mirupafshim Barcelonës, babai i tij mbyll gjithçka

Shtuar më 23/07/2017, ora 13:42

Pas një takimi këtë javë me drejtorin sportiv të Paris Saint Germain , Artero Henrique, me avokatin dhe anëtarin e bordit drejtues të Parisit, Sophie Jordan, babai Neymar është zotuar të ketë dhënë fjalën e tij për kalimin e djalit tek Paris Saint Shuma do të bëhet përmes sponsorizimit personal të Katarit. Kushtet e marrëveshjes verbale të arritur mes PSG dhe Neymar mbulojnë një kohëzgjatje prej gjashtë sezonesh, dhe në secilin sezon lojtari do të marrin 30 milionë neto, të njëjtën që Messi fiton pas rinovimit të tij, por pa përfshirë bonuset, përcjell Albeu.com Neymar Sr. ( babai i Neymart) duke siguruar që vendimi i djalit të tij për t'u larguar nga Barcelona u mor dhe se ishte vetëm një çështje për të zgjedhur mes PSG dhe Manchester City. PSG po ruajnë me kujdes dhe nuk duan një zhgënjim tjetër.Megjithatë, sipas asaj që babai i lojtarit u ka thënë atyre, duket se këtë herë Neymar do ta mbajë fjalën e tij. /albeu.com/