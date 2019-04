Neymar në Torino, reagon Tuchel: Nuk jam babai i tij

Shtuar më 27/04/2019, ora 10:12

Trajneri i Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel , ka thënë se nuk është në dijeni, por as i shqetësuar për shkuarjen e Neymar në Torino , dy ditë para finales së Kupës së Francës.Sipas mediave në Itali, ylli brazilian la Parisin për të shkuar në një event me bashkëkombësin, anësorin e Juventusit, Douglas Costa.27-vjeçari vetëm sa është rikthyer nga lëndimi i gjatë, pas tre muajsh, dhe luajti për disa minuta në fitoren e madhe kundër Monacos."Nuk di asgjë për këtë”, tha Tuchel të premten."Nuk jam babai i tij, nuk jam polic, as detektiv"."Jam trajner dhe ai ishte në stërvitje dje me ne. Kjo është".