Neymar, një hap larg PSG-së. Të martën bën vizitat

Shtuar më 31/07/2017, ora 14:01

Transferimi i Neymarit do të kryhet. E kjo, sepse çdo ditë që kalon pa mbajtjen e një qëndrimi zyrtar nga ana e vet lojtarit i shton mundësitë e kalimit të tij te parizienët.Megjithatë, edhe në Katalunjë duket se kanë nisur të pranojnë faktin që po e humbasin “O Ney”-n.E përditshmja katalanase “Sport” e hap kopertinën e sotme me titullin “Ikën”, ndërsa sipas “ Mundo Deportivo”, përpara kemi ditë vendimtare, për të mos thënë orë vendimtare.Ai që i shton edhe më shumë zërat e largimit është fakti që Neymar nuk është rikthyer në Barcelonë pas turit në Shtetet e Bashkuara, së bashku me shokët e tjerë të skuadrës, por aktualisht ndodhet në Kinë, më saktë në Shanghai, për një seri takimesh tregtare. Prej aty, sipas “ Mundo ”-s, Neymar do të niset të martën për në Doha, ku do të kryejë vizitat mjekësore me Paris SG.Ndërkohë, babai i tij, që ka një rol të rëndësishëm në transferimin e lojtarit , ka zbarkuar në Barcelonë. Ai ka udhëtuar me një njëjtin avion me zëvendëspresidentin e Barçës, Manel Arroyo, e gjithashtu edhe me ish-kapitenin Carles Puyol. Edhe pse i pyetur nga reporterët, ai nuk ka dashur të japë deklarata.Por kush dhe si do të paguhet klauzola e prishjes së kontratës së Neymar me Barcelonën? Sipas shtypit francez, PSG duket se ka gjetur mënyrën për të shmangur rregullin e “Fair Play”-t financiar.Është pikërisht kompania “Qatar Sports Investment ” që do t’i paguajë lojtarit 300 milionë euro si figura qendrore e Botërorit të vitit 2022. Në këtë mënyrë, do të jetë vet lojtari që do të paguajë klauzolën e prishjes së kontratës kundrejt Barcelonës, duke u liruar nga ajo për të firmosur më pas me francezët si të ishte me kosto zero.Edhe “Qatar Sports Investment ” ka për president Nasser Al-Khelaifin, numrin një të Parisit. /Top Channel/