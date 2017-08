Neymar nuk lejon largimin e Lucas Mouras

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:42

Për shkak të investimit të madh që PSG ka bërë për Neymar , klubi francez do të duhet të shesë për të rregulluar bilancin.Një nga ata që mund t’i thotë lamtumirë Parisit është Lucas Moura, i cili do të ishte zëvendësuesi perfekt i Coutinho, gjithmonë nëse ky i fundit do të shitet. Por këtë mendim nuk e ka Neymar i cili mësohet nga L'Equipe se i ka vënë kusht francezëve të PSG se me ardhjen e tij në Paris dëshiron dhe qëndrimin e të gjithë brazilianëve, përcjell Albeu.com.Ai gjithashtu ka kërkuar dhe nënshkrimin me Coutinhon, një premtim ky të cilin braziliani e ka marrë nga presidenti i PSG por që akoma nuk është finalizuar. /albeu.com/