Neymar: Tifozët janë si e dashura, grindesh por më pas e përqafon

Shtuar më 29/09/2019, ora 11:56

Sulmuesi brazilian Neymar u zotua të shtunën se “do t’ia jap jetën time për PSG” menjëherë pas fitores 0-1 të kampionëve të Francës në fushën e Bordeaux me golin e tij.27-vjeçari, i kritikuar ashpër nga tifozët parizienë për shkak të këmbënguljes së tij për t’u kthyer te Barcelona, është shndërruar në pikë kyçe në skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel, teksa ka shënuar në ndeshjen e tretë radhazi.“Jam shumë i lumtur që kam mundësi të ndihmoj PSG, marrëdhënia me tifozët është më mirë. Është njësoj si me të dashurën, mund të kesh një moment të keq, por me përqafime dhe shumë dashuri, është më mirë.” Neymar premtoi se do të japë maksimumin për skuadrës.“Jam këtu për të dhënë jetën time për PSG. Është skuadra ime, qëllimi im është të ndihmoj klubin tim, të vazhdoj të shënoj gola.”