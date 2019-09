Neymar vendos ndeshjen, PSG merr kreun (VIDEO)

Shtuar më 28/09/2019, ora 19:49

Paris Saint Germain ka hedhur shumë shpejt pas krahëve disfatën e mesjavës ndaj Reims. Kampionët e Ligue 1 fituan me rezultatin e ngushtë, 1-0 në transfertë ndaj Bordeaux dhe heroi i tyre ishte ylli i ekipit, Neymar JR.Braziliani i kritikuar te PSG shënoi 20 minuta përpara fundit golin me vlerën e 3 pikëve , që i jep vendin e parë në kampionat.27 vjeçari u shërbye mjaft mirë nga Kylian Mbappe dhe i gjendur në zonën e vogël të portierit e kishte të lehtë të tundte rrjetën.Kjo fitore e ngjet PSG-në në kuotën e 18 pikëve , teksa Bordeaux mban vendin e 5-të me 12 pikë.