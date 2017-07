Nga humbja e nënës tek fitimi i Ligës së Kampionëve, rrugëtimi i vështirë i Asensios

Shtuar më 24/07/2017, ora 12:15

Çdo herë që ai shikon nga qielli ose mbyll sytë në fushë mendimet i çon te nëna e tij holandeze Maria, e cila ndërroi jetë nga kanceri kur ai ishte vetëm 15 vjeç. Ajo tani do të ishte krenare për djalin e saj Marco , i cili u quajt sipas emrit të legjendës së futbollit të Holandës, Marco van Basten.Historia e futbollistit të Realit të Madridit Marco Asensios, filloi në ishullin spanjoll të Mallorca-s. Babai i tij punonte në një supermarket, kurse vëllai i tij ishte një oficer policie. Së bashku ata kaluan dhimbjen e madhe të humbjes së njeriut të tyre të dashur dhe vëllai me babain e ndihmuan Marco -n të realizonte ëndrrën e tij.Në ditën e tij të prezantimit me Realin e Madridit Marco shpërtheu në lot shkruan blitz.al“E kam ëndërruar këtë ditë që kur isha i vogël. Dua të falënderoj familjen time, babain dhe vëllain tim. Dhe nënën time e cila e di që është duke më mbështetur gjithmonë nga atje lart ku është”,- tha Asensio duke shpërthyer në lot.Ai është vetëm 21 vjeç, por është cilësuar si një prej talenteve më premtues të futbollit spanjoll.Arriti të fitojë Champions League me Realin e Madridit dhe u shpall futbollisti më i mirë i Kampionatit Europian U-21. Një histori e jashtëzakonshme suksesi e një djaloshi që me mund dhe sakrifica ka arritur të jetë futbollist i një prej ekipeve më të mëdha botërore. /shekulli/