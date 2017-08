Nga Ronaldo tek Neymar, çfarë ndodhi me shumën rekord të transferimeve?

Shtuar më 03/08/2017, ora 10:36

Në orët e ardhshme do të ketë një transferim rekord në botën e futbollit, 222 milionë euro.Neymar da Silva Santos Junior do të bëhet nënshkrimi më i shtrenjtë në histori, duke tejkaluar Paul Pogba me një distancë të madhe. Asnjëherë më parë asnjë lojtar futbolli nuk ka pasur një pagesë aq të madhe në një klub. As bashkimi i dy transferimeve më të shtrenjta para së bashku nuk do të arrinin një shumë të tillë, përcjell Albeu.com.Vitin e kaluar, Pogba arriti në Manchester United nga Juventusi në këmbim të 120 milionë eurove. Kjo e largoi nënshkrimin e Cristiano Ronaldos nga maja e rekordit, ndërsa për shtatë sezonet portugezi ishte lojtari më i shtrenjtë në botë, por tani zë vendin e tretë në këtë shkallë të veçantë. Ka ende 28 ditë mbetur para mbylljes së merkatos së verës dhe megjithëse klubet e mëdha në Evropë tashmë kanë përshkruar praktikisht dinamikën e tyre, mund të ketë surpriza të minutës së fundit.Lojtarët si Mbappe, Dembele, Coutinho ose Dybala nuk janë 100 për qind të sigurt për të qëndruar në klubet e tyre për sezonin e ardhshëm, kjo od të thotë se historia vazhdon... /albeu.com/