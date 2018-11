"N'Golo Kante mund të largohet nga Chelsea"

Shtuar më 29/11/2018, ora 18:15

Ish-sulmuesi i Chelseat, Tony Cascarino, beson se mesfushori i të kaltërve, N’Golo Kante , mund të largohet nga klubi londinez në fund të sezonit nëse trajneri Maurizio Sarri vazhdon ta zgjedhë Jorginhon në qendër të mesfushës. Mendoj se komentet e Sarrit se Kante duhet të jetë më i aftë teknikisht janë shumë shqetësuese. Mendoj se problemi më i madh është se ata i kanë dhënë kontratë të re Kantes sepse e dinë se klubet e tjera ishin të interesuara, por tani ia po luan në një pozitë të huaj për të. Unë mendoj se ai po harxhohet kot në atë pozitë”, ka thënë Cascarino.“Veçanërisht mendoj se PSG-ja është e interesuar për të, si dhe disa klube të tjera. Pse nuk do të ishin? Ai është më i miri në pozitën e tij. Për këtë arsye e rinovoi kontratën, por unë nuk besoj se kjo do të jetë e mjaftueshme që ai të qëndrojë në Chelsea nëse nuk luan në pozitën e tij”. Mendoj se deri në fund të sezonit, ai mund të jetë ngopur me këtë situatë, duke e ditur se ai është lojtar shumë më i mirë në pozitën të cilën e ka luajtur më parë”, deklaroi Cascarino.