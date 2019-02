“NIKE” ka një kërkesë interesante te Barcelona për de Jong (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/02/2019, ora 21:45

Marka e njohur botërore “NIKE” ka një kërkesë të çuditshme te Barcelona për Frenkie de Jong Lojtari ka arritur marrëveshje me lojtarin, i cili do të kalojë në “Camp Nou” në fund të këtij sezoni.“NIKE” kanë kërkuar që lojtarit, në fanellë t’i shkruhet Frenkie , e jo de Jong “Ne po planifikojmë që të luajmë me Frenkie në fanellë, pasi Nike preferon kështu, por nuk jam i sigurt nëse unë e dua këtë” ka thënë lojtari.“Të luaj me numrin 21 do të ishte e mirë, sepse është numri im, por ende nuk është vendosur për sezonin e ardhshëm, kështu që duhet të pres” ka thënë ndër të tjerash ai.Duket se sponzorët diktojnë lojtarët për atë që shënohet në fanellë. Nike do të paguaj shumë para për De Jong , dhe kërkesa e tyre me siguri do të dëgjohet