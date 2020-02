Një kusht e mban Ibrahimovic te Milani

Shtuar më 23/02/2020, ora 21:55

Zlatan Ibrahimoviçi mund të vazhdojë qëndrimin te Milani vetëm me një kusht . Këtë gjë e konfirmoi Paolo Maldini në një intervistë për mediat italiane.“Me Ibrën kemi firmosur kontratë gjashtë mujorë me rinovim automatik nëse kualifikohemi në Ligën e Kampionëve. Nëse nuk e arrijmë këtë, është e natyrshëm të bisedojmë për qëndrimin e tij. Me Ibrën gjithnjë ekziston një diskutim personal në të cilin gjithmonë duhet të ketë një dialog të hapur. Gjithmonë ka qenë kështu, përndryshe ai nuk do kishte ardhur këtu”, përfundoi Maldini.