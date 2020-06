Një lajm i mirë për Barcelonën, Roberto rikthehet në stërvitje

Shtuar më 28/06/2020, ora 14:15

Pas barazimit dëshpërues kundër Celta Vigo, lojtarët e Barcelonës janë kthyer sot në fushat e blerta, për seancën e radhës stërvitore.Në këtë stërvitje ‘fytyrë e re’ ishte Sergi Roberto , i cili është aktualisht i lënduar.Sipas pamjeve të publikuara në faqen zyrtare, Roberto ka marrë pjesë në stërvitjen e sotme, së bashku me grupin. Ai nuk ka kompletuar seancën Rikthimi i Roberto do të ishte një ndihmë e madhe për skuadrën e Barcelonës , pasi mund të aktivizohet në krahët e mbrojtjes, por edhe në mesfushë.Mbetet të shihet se edhe sa gjatë do të mungojë Sergi Roberto , deri në rikthimin e plotë.