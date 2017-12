Një shqiptare nga Kosova po shkëlqen në Rusi

Shtuar më 16/12/2017, ora 13:24

Xhudistja Distria Krasniqi ka fituar duelin me Natsumi Tsunodan e Japonisë në repechange në kategorinë deri në 52 kilogramë, për t’iu afruar medaljes së bronztë në “Mastersin” që po mbahet në Rusi Krasniqi për medaljen e bronztë do të luftojë me rumunen Alexandra-Laris Florian, transmeton Koha .net.Në rrugëtimin drejt medaljes së artë, ajo u eliminua në çerekfinale nga rusja Natalia Kuziuntina."Mastersi" është gara e fundit e vitit në xhudo. Në të paraqiten vetëm xhudistët që zënë 16 vendet e para në rangimin e secilës kategori.