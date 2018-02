Një tjetër futbollist shqiptar ndahet nga bashkëshortja

Shtuar më 23/02/2018, ora 18:02

Pas Blerim Xhemailit, një tjetër futbollit i përfaqësueses së Zvicrës i ka dhënë fund martesës 12 vjeçare me modelen zvicerane, Elena Lajmi është konfirmuar nga vetë mbrojtësi i Udinezes, Valon Behrami cili nuk ka dhënë ndonjë arsye për këtë vendim, ndërsa ka kërkuar nga mediat që të mos spekulojnë mbi këtë çështje private shkruan politiko.al.“Me këtë dëshiroj të shpjegoj se marrëdhënia ime emocionale me Elena Bonzani ka mbaruar pas 12 vjetësh. Ju kisha lutur dhe shpresoj shumë që nuk do të ketë spekulime të pakëndshme rreth situatës sonë”, ka shkruar ai.Çifti ka edhe dy vajza nga martesa e tyre, Sofian (9 vjece) dhe Isabel (18 muajshe). Ata u njohën në vitin 2006 kur Behrami luante në Itali me Lacion, dhe pas disa muajsh e kurorëzuan lidhjen e tyre në martesë.