Një tjetër lajm i mirë për Barcelonën, Depay drejt "Camp Nou"

Shtuar më 05/09/2020, ora 11:05

E premtja e 4 gushtit do të hyjë në histori, jo vetëm për Barcelonën për për gjithë futbollin botëror.Lionel Messi ka marrë edhe një herë vëmendjen e gjithë botës, kur njoftoi se do të qëndronte te Barcelona Sikur të mos mjaftonte kjo, Post United parashikon edhe nënshkrimin e Memphis Depay nga Barcelona Thuhet se katalanët do t’i paguajnë deri në 25 milionë euro Lyonit për shërbimet e holandezit. Depay është lojtar i njohur për trajnerin e ri të Barcelonës, Ronald Koeman , të cilin e ka stërvitur te Kombëtarja e Holandës.Andaj transferimi i tij në ‘ Camp Nou’, është dëshirë e trajnerit Koeman , që duket i vendosur të nis një revolucion te Barcelona