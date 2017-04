Njihuni me super të dashurën e re të Iscos (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/04/2017, ora 17:00

Futbollisti i Realit, Isco prej kohësh është ndarë nga nëna biologjike e djalit të tij, Victoria Calderon. Tashmë ai përflitet në mediat rozë në spanjë se ka nisur një lidhje të re me aktoren e njohur Carmen Munoz.Bukuroshja e njohur , e cila krahas aktrimit merret dhe me modeling më parë ka pasur një histori me portierin Reina , ndërkohë që ka qenë dhe pjesë e bukurosheve të "Moto Gp", raporton Albeu.Se sa i vërtetë do të jetë lajmi për lidhjen me Iscon, kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. /albeu.com/