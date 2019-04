Njihuni me transfrimet që dështuan këtë sezon në Angli

Premier League është një nga kampionatet më të forta në botë dhe se kushdo lojtar që afrohet të luajë në Angli duhet të marrë rriskun përsipër.Shumë yje u transferuan këtë sezon në Angli por që deri më tani kanë dështuar të tregojnë veten.Portali britanik "The Athletes Hub" ka publikuar një listë me transferimet që dështuan këtë sezon në elitën e futbollit anglez.Këtë listë e kryeson mesfushori i Manchester United, Fred, që verën e kaluar iu bashkua "Djajve të Kuq" nga Shakhtar Donetsk.Kepa Arrizabalaga i Chelseat dhe Denis Suarez i Arsenalit, vazhdojnë listë n e lojtarëve që nuk patën performanca të mira këtë sezon në Premierligë.Pjesë e kësaj liste janë edhe Yerry Mina (Everton), Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham), Jack Ëilshere (Ëest Ham), Maxine Le Marchand (Fulham), Alireza Jahanbakhsh (Brighton), Joe Hart ( Burnley ), Adama Diakhaby (Huddersfield), Ben Gibson ( Burnley ), Mohamed Elyounoussi (Southampton). /albeu.com/