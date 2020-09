Nuk është as Benfica as Juventusi, Cavani i befason të gjithë me skuadrën e re





Me shumë mundësi e ardhmja e Edinson Cavanit do të jetë në Brazil.Uruguajani, i cili mbylli aventurën e tij te Paris Saint Germain, ku bëri pjesë që nga viti 2013, kohë kur u transferua nga Napoli, pritet t'i bashkohet skuadrës së Gremios.Sipas medieve braziliane, 33-vjeçari ka gjetur marrëveshjen me skuadrën e drejtuar nga Renato Gaucho, me të cilën do të firmosë ditën e henë. Cavani ndiqej edhe nga Benfica , por, me sa duket, brazilianët u treguan më të shpejtë, duke e bërë për vete futbollistin.

