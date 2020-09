Nuk firmosi me skuadrën turke, një tjetër klub interesohet për Ngoo

Shtuar më 03/09/2020, ora 20:38

Ngo nuk ishte pjesë e skuadrës që u grumbulla për ndeshjet e eleminatoreve të Champions League, çka tregoi se sulmuesi nuk zgjodhi të rinovonte me Tiranën por të largohet drejt një kampionati tjetër Teksa thuhej më mediat turke se Menemespori kishte blerë lojtarin , tashmë situata për lojtarin anglez duket se ka ndryshuar.Ditën e sotme, një tjetër skuadër turke , e cila luan në ligën e dytë është e interesuar për të blerë ish- lojtarin e Liverpulit.Megjithatë ky ekip duhet të bjerë dakord me kërkesat e 27 vjeçarit në lidhje me pagën, problem i cili shkaktoi dhe prishjen e marrëveshjes midis Menesporit dhe Majkëll Ngos.