Nuk ia doli ta marrë Barcelona por, PSG është shumë pranë

Shtuar më 14/07/2017, ora 17:25

PSG akoma nuk ka arritur të finalizojë ato lloj marrveshjes të cilat na ka mësuar vitet e fundit.Për këtë gjë frazncezët akoma po punojnë dhe në radarët e tyre është Philipe Coutinho Braziliani ka një kontratë deri në 2020 me Liverpoolin, ndërkohë që PSG ka ofruar 70 milionë paund për të, përcjell Albeu.com.PSG i ka premtuar arsye të mëdha Verrattit për të qëndruarm dhe nënshkrimi me emra cilësorë është ajo që e bindi italianin. Coutinho nga ana tjetër nuk ka pranuar se ka kontakte me francezët, braziliani theksoi se ka një kontratë afatgjatë me Liverpoolin. /albeu.com/