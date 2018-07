Nuk ka fitues, Interi dhe Zenit ndahen në barazim (VIDEO)

Shtuar më 21/07/2018, ora 22:10

Inter dhe Zenit kanë barazuar me shifrat 3-3 në miqësoren e zhvilluar në Pisa, e cila prodhoi 6 gola të jashtëzakonshëm.Ndeshje e jashtëzakonshme është zhvilluar mes Interit dhe Zenitit, ku secila skuadër shënoi nga tre gola Fillimisht Antonio Candreva shënoi një supergol në minutën e 16', por mysafirët barazuan gjithçka në minutën e 27' me anë të Noboa.Inter rikthej epërsinë në minutën e 50' me golin e Icardit nga pika e bardhë.Mysafirët nuk u dorëzuan dhe arritën të shënojnë dy gola të shpejtë. Në minutën 63' shënoi Robert Mak duke barazuar shifrat në rezultatin 2-2, ndërsa Hermani shënoi në minutën e 73' duke përmbysur.Por, sulmuesi argjentinas i transferuar gjatë kësaj vere, Lautaro Martinez shënoi në minutën e 75’ në rezultatin 3-3 që ishte edhe rezultati përfundimtar i këtij takimi. /albeu.com/