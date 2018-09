Nuk ka fitues, Kastrioti dhe Laçi ndajnë pikët

Shtuar më 23/09/2018, ora 17:55

Ka përfunduar në barazim 1-1, ndeshja mes Kastriotit dhe Laçit, e vlefshëm për javën e 5 të Kategorisë Superiore.Në fundin e pjesës së parë, Emiljano Çela u ndëshkua me karton të kuq duke lënë skuadrën me 10 lojtarë, ndërkohë në minutën e 65' Najdenov barazoi forcat në fushën e lojës, duke u ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë.Duhet të vinte minuta e 79' ku Junior me një gjuatje të bukur nga jashtë zonës, të kalonte në avantazh skuadrën krutane.1 minutë para fundit ishte Fangaj që shpëtoi Laçin nga humbja duke gjetur golin e barazimit. Një barazim tepër i luftuar nga të dyja skuadrat.Pas këtij barazimi Kastrioti renditet në vendin e 9 me 4 pikë, ndërsa Laçi në vendin 4 me 7 pikë.