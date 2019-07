Nuk ka më dyshime, Grezda shitet në kampionatin francez

Shtuar më 27/07/2019, ora 16:23

Aventura e Eros Grezdën me Rejnxhërsin në kampionatin skocez ka përfunduar dhe tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i tij te skuadra e re.Mediat skoceze raportojnë se Rengers ka arritur akordin me klubin francez të Brestit për të shitur sulmuesin shqiptar , i cili në Skoci nuk ka arritur të tregojë vlerat.Transferimi i Grezdës në Francë, do t’i kushtojë Brestit 1.7 milionë paund, shifër kjo e cila afrohet me shumë të cilën Rejnxhërsi ka paguar te Osijeku në kohën kur mori sulmuesin shqiptar . Bresti e mbylli kampionatin në vendin e dytë pas Metzit, duke siguruar kalimin në Ligën e Parë franceze këtë sezon.Në nivel skuadrash, ky mund të konsiderohet një hap pas për Grezdën i cili largohet nga një ekip legjendar që synon titull kampion në Skoci, megjithatë ka mundësi të arrijë n formën maksimale në Francë. Niveli i skuadrës te e cila po kalon, do ta ndihmonte sulmuesin shqiptar në aspektin personal për të lënë pas këtë moment të vështirë.