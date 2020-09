Nuk ka më dyshime, Suarez është i Juventusit

Shtuar më 01/09/2020, ora 16:29

Luis Suarez mund të quhet lojtar i Juventusit.Është ky lajmi më i fundit nga gazeta prestigjoze, Gazzetta dello Ai pritet të zëvendësojë Higuain i cili nuk bën pjesë në planet e Pirlos.Sipas La Gazzetta dello Sport , kushtet personale kanë rënë dakord midis Suarez dhe Juventus në një takim të dytë midis klubit dhe përfaqësuesve të lojtarit.Sulmuesi, i cili ka kaluar gjashtë vjet në Barcelonë, është kontaktuar tashmë nga nënpresidenti, Pavel Nedved, shkruan Albeu.com.Kontrata e lojtarit mendohet të jetë reth dhjetë milion euro në vit, e njëjta pagë që Suarez po fiton aktualisht në Barcelonë. Juventus do të duhet të paguajë edhe pesë milion euro të tjera për të siguruar uruguaianin, për shkak të taksimit italian.Një lojtar tjetër për të cilin Juventus mendohet të jetë i interesuar është Eden Dzeko nga Roma.Sidoqoftë, Juventus do të duhet të paguajë një tarifë transferimi prej rreth dhjetë milion për boshnjakun mbi pagat e tij, diçka që ata nuk do të duhet ta bënin për Suarez , i cili do të largohej nga Barcelona në një transferim falas. /albeu.com/