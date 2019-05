Nuk po gjen hapësira te Atalanta, Berisha mendon largimin

Shtuar më 24/05/2019, ora 15:10

Etrit Berisha ishte një nga titullarët fiks te Atalanta , por pas 3 golave të pësuar në Kupën e Italisë përballë Fiorentinës, shqiptari ka humbur formacionin titullar, shkruan Albeu.com.Eshtë rivali i shqiptarit, Golin i cili po bën mjaft paraqitje të mira duke detyruar Berishën të qëndrojë në stol Në merkaton e verës pritet që të ketë lëvizje në kampin zikaltër me Berishën që me shumë gjasa do të largohet. /albeu.com/