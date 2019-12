Nuk po gjenë hapsira as me Mourinhon, Eriksen larg Premierligës

Shtuar më 03/12/2019, ora 14:57

Ulja e Jose Mourinhos në stol ka dhënë efekt pozitiv te Tottenham. Klubi ka filluar të fitojë dhe lojtarët ndihen të lumtur e të lehtësuar. Por jo të gjithë. Christian Eriksen nuk ka ndryshuar mendim rreth së ardhmes së tij.Danezit i përfundon kontrata në verë dhe as portugezi nuk po e bind që të rinovojë sipas Daily Telegraph, që është hapur me fjalët: Më vjen keq Jose , por dua të largohem. Spurs nuk mund ta humbasin danezin me parametra zero në verë. Eriksen do të shitet në merkaton e janarit.Shumë klube interesohen për shërbimet e lojtarit, me Real Madrid, Juventus dhe Inter që janë gati t’i ofrojnë një kontratë dhe t’i plotësojnë çdo dëshirë.