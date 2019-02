Oblak: Dua të rinovoj me Atleticon

Shtuar më 17/02/2019, ora 09:47

Pas fitores ndaj Rayo Vallecano, ku Atletico Madrid fitoi 1-0 më në gl atë Antonie Greizmann, Jan Oblak foli për të ardhmen e tij në Madrid "Unë kam një kontratë deri në 2021, agjenti im dhe Atletico Madrid po negociojnë rinovimin, ne do të shohim se çfarë do të ndodhë, nëse zgjatja e kontratës kryehet unë do të jem i lumtur".Jan Oblak është një nga portierët më të mirë të La Liga, Ai është pjesë e Atletico Madrid prej vitit 2014 duke u aktivizuar në 138 takime.