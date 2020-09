Odise Roshi i jep fund beqarisë para ndeshjes me Lituaninë (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/09/2020, ora 12:31

Mesfushori i Kombëtares Roshi i ka dhënë fund beqarisë. Futbollisti i kombëtares kurorëzoi mbrëmë me fejesë lidhjen me partneren e tij Silvi.Fejesa është organizuar mbrëmjen e djeshme në prani të njerëzve të afërm."Raketa" nuk do të ketë shumë kohë për të festuar këtë moment të gëzueshëm teksa sot do të jetë i grumbulluar për sfidën e dytë të Ligës së Kombeve me Lituaninë.Në konferencën e djeshme për shtyp, trajneri i Shqipërisë Edi Reja u shpreh se nuk ka ndërmend ta aktivizojë lojtarin e Akhmat Groznit si titullar, por me siguri që do të ketë minuta për të.