Operohet Khedira, ja sa do mungojë për Juventusin

Shtuar më 04/12/2019, ora 22:17

Juventusi do të mbetet tre muaj për Sami Khediran shkaku i lëndimit që ka pësuar në gju. Mesfushori gjerman së fundmi ka pasur probleme me gjurin e tij, derisa kishte humbur edhe përballjen e Zonjës së Vjetër ndaj Sassuolos që përfundoi 2-2 në fundjavën e kaluar. Khedira i është nënshtruar një tretmani në Gjermani sot, derisa Juve ka konfirmuar se e ka kaluar me sukses.Në atë njoftim bëhet e ditur se mesfushori do të mungojë për tre muaj.32-vjeçari nuk do të jetë në planet e Maurizio Sarrit për këtë kohë, derisa ka luajtur në 13 përballje nga 18 sa i kanë zhvilluar torinezët në të gjitha garat.Lëndimi i tij i ka hapur rrugë Emre Canit që ta tregojë vetën, por që do të rivalizohet edhe nga Adrien Rabiot.