Opozita proteston, shtyhet ndeshja Tirana-Luftëtari

Shtuar më 15/02/2019, ora 12:25

Protesta e opozitës, e lajmëruar për ditën nesërme do të ndikojë edhe në jetën futbollistike në vend. Takimi mes Tiranës dhe Luftëtarit, i parashikuar për ditën nesërme (e shtunë) në orën 17:00, do të shtyhet për një ditë më pas, të dielën.Për të dy klubet është një ndeshje mjaft e rëndësishme, pasi do të përcaktojë shumë në rrugën e tyre të kampionatit.