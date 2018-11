Ora 21:00 River Plate-Boca Juniors, akti i dytë i derbit të përjeshtëm

Shtuar më 24/11/2018, ora 10:55

Copa Libertadores 2018 mbërrin në aktin e saj përfundimtar. Sonte, në orën 21:00, do të zhvillohet sfida e dytë finale, ajo e kthimit, mes River Plate dhe Boca Juniors , që do të vendosë se në cilën pjesë të Buenos Airesit do të festohet titulli kampion në këtë këtë kompeticion. Pritshmëritë janë të mëdha për formacionet që do të zbresin në fushë në këtë përballje, e cila do të hyjë në historinë e futbollit.Në “Bombonera” u zhvillua akti i parë, që ofroi drithërima dhe emocione pa fund, ndërsa këtë radhë skena e derbit më të nxhetë në botë zhvendoset në ‘El Monumental”, ky synohet lavdia e përjetshme. /albeu.com/ Formacionet e mundshme: River Plate (4-3-2-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Ponzio, E. Perez; G. Martinez, Quintero; Pratto. Juniors (4-1-4-1): Astrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallàn, Olaza; Barrios; Villa, Nandez, P. Perez, Zarate; Abila.