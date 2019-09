Osmani "hakmerret" ndaj Shkëndijës, i prish serinë e fitoreve

Shtuar më 28/09/2019, ora 22:22

Në fillim të këtij muaji Shkëndija largoi nga pankina trajnerin Qatip Osmani , për ta zëvendësuar me Erhan Selimin, ndërsa kaq mjaftoi që kuqezinjtë të nisnin një seri prej 3 fitoresh radhazi, të cilat e afruan me kreun.Megjithatë pak ditë më parë Osmani u ul në stolin e skuadrës tjetër shqiptare në Maqedoninë Veriore, Shkupit, ekip me të cilin sot mposhti Shkëndijën me rezultatin 2-0, duke i prishur serinë e rezultateve pozitive.Kuqezinjtë nga Tetova zhvilluan një ndeshje të mirë dhe në pjesën e parë patën edhe një mundësi të artë shënimi me 11-metërsh, të cilin e shpërdoroi sulmuesi kryesor Besar Ibrahimi.Nga ana tjetër Shkupi shfrytëzoi maksimalisht shanset e tij dhe gjeti golin e avantazhit në minutën e 69’ me anë të sulmuesit boshnjak Marin Jurina, ndërsa 5 minuta nga fundi, ishte i njëjti futbollist që shënoi golin që vulosi suksesin.