Ozil zbulon fyerjet dhe kërcënimet që politikanët i kishin bërë

Shtuar më 22/07/2018, ora 21:55

Mesut Ozil ka pasur shumë ankesa në letrën-dorëheqëse të publikuar sot në Twitter, duke nisur nga presidenti i Federatës së Futbollit të Gjermanisë (DFB), Reinhard Grindel, politikanët dhe tifozët gjerman ë, duke përmendur edhe kërcënime përmes telefonatave dhe emailit.Ai tregon se pas fotografisë gjatë një takimi me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, e cila shkaktoi bujë të madhe sepse u bë në një kohë fushate për zgjedhjet presidenciale në Turqi dhe duke ditur se në Gjermani miliona turq kanë të drejtë vote, atij i ishte kërkuar nga trajneri i ekipit kombëtar gjerman , Joachim Low, t’i ndërpriste pushimet dhe ta takonte Grindelin për të dalë me një deklaratë të përbashkët për t’i dhënë fund gjithë kësaj.Mesfushori me orgjinë turke Ozil e akuzon Grindelin se nuk i kishte interesuar të dëgjonte për rrënjët e tij dhe paraardhësit e tij turq, por për agjendën e tij politike.“Derisa unë po flisja për trashëgiminë, paraardhësit dhe arsyen pas fotografisë, atij shumë më shumë i interesonte të fliste për mendimet e veta politike duke nënçmuar mendimin tim. Megjithatë, erdhëm në përfundim që gjëja më e mirë është të koncentrohemi në futboll dhe në Kupën e Botës. Prandaj edhe nuk kam pranuar të flasë për media për këtë çështje”, shpjegon Ozil Ai përmend edhe takimin me presidentin e Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, për të cilin thotë se për dallim nga Grindel, është treguar profesionist dhe se ka qenë i interesuar ta dëgjojë duke folur për familjen, trashëgiminë dhe vendimin e tij. Ozil pohon se një politikan gjerman e ka quajtur q**** të dhive për shkak të fotografisë me Erdoganin.“Berd Holzhauer (politikan gjerman ) më quajti q**** i dhive për shkak të fotografisë me presidentin Erdogan dhe prejardhjen time”, tha ai.“Për më tepër, Werner Steer (kryetar i Teatrit Gjerman ) më tha ‘ pirdhu në Anatolia’, një vend në Turqi ku shumë emigrantë ndodhen. Këta njerëz e kanë përdorur fotografinë time me Erdoganin për t’i shfaqur prirjet e tyre raciste të fshehura deri tani, dhe kjo është e rrezikshme për shoqërinë. Ata nuk janë hiç më të mirë se tifozi gjerman që më tha pas ndeshjes ndaj Suedisë ‘ Ozil pirdhu o turk muti, pirdhu o derr’”, shtoi ai. Ozil pohon se ai dhe familja e tij janë kërcënuar në forma të ndryshe, të cilat thotë se nuk dëshiron t’i diskutojë.