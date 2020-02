Panik nga Koronavirusi, pezullohen 42 ndeshje në Itali

Shtuar më 22/02/2020, ora 09:16

Futbolli amator në rajonin e Lombardisë në Itali do të ndërpresë aktivitetin, të paktën deri në një urdhër të dytë.Ka qenë ky vendimi i komitetit rajonal që ka vendosur të pezullojë 42 ndeshje të kampionateve të ndryshme.Shkak është gjendja kritike në zonë pas 6 rasteve të identifikuara me Koronavirus shkruan panorama.Deri në mesditën e sotme ekipet do të kenë të drejtë të kërkojnë shtyrje të ndeshjeve të tjera të kalendarit, gjithmonë duke u bazuar në situatat e veçanta në secilin ekip apo në varësi të territorit ku ndodhet ekip