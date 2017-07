Panucci gati për t'ia nisur punës

Shtuar më 19/07/2017, ora 15:41

Kristian Panucci , do të vëzhgojë nga afër skuadrat shqiptare që luajnë në kupat e Europës.Ai do të jetë i pranishëm sot në mbrëmje në “Elbasan Arena” për të ndjekur Kukësi dhe Sherif Tiraspolit, i vlefshëm për fazën e dytë të turin e dytë kualifikues të Ligës së Kampioneve, përcjell Albeu.com.Ndërkohë nesër italiani do të jetë në Korçë ku do të shohë nga afër takimin e kthimit të turit të dytë kualifikues të Ligës së Europës mes Skënderbeut dhe Kairat Almatit. /albeu.com/