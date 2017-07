Panucci jep premtimin e parë si trajner i Shqipërisë

Shtuar më 19/07/2017, ora 12:42

Gjatë prezantimit të tij zyrtar ditën e sotme trajneri i ri i Kombëtares shqiptare , Christian Panucci premtoi se do të përpiqet të mësojë gjuhën shqipe dhe himnin e Kombëtares shqiptare Ai tha se ndihej i nderuar për detyrën e re dhe se do të jepte më të mirën. “Njëkohësisht shpresoj dhe unë të lë gjurmët e mia këtu. Edhe pse botërori është pothuajse i pamundur, shpresoj të jap më të mirën në këto 4 ndeshje të mbetura. Po pres me padurim të filloj punën,” tha Panucci , përcjell Albeu.com.Ish-lojtari i Milanit, Realit dhe Romës theksoi se gjatë kohës së lirë do të mësojë gjuhën “Në kohën e lirë do të përpiqem të mësoj gjuhën shqipe . Po ashtu edhe himnin kombëtar që ta këndoj në çdo ndeshje”, u shpreh ai. /albeu.com/