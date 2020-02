Ndeshje e "çmendur", shënohen tre gola në 20 minutat e para në Partizani - Besëlidhja

Shtuar më 12/02/2020, ora 14:38

Në "Elbasan Arena" po zhvillohet një ndeshje e çmendur mes Partizanit dhe Besëlidhjes e vlefshme për Kupën e Shqipërisë.Vetëm 20 minutat e para janë shënuar 3 gola të shpejtë. Fillimisht ishte Besëlidhja e cila ka kaluar në avantazh 0-1 me anë të Arsen Hajdarit (5’), ndërsa barazimi vjen 3 minuta më pas me Bruno Telushin.Golin e avantazhit për të kuqtë e shënoi Bruno Telushi nga pika e bardhë e penalltisë.Partizani është duke kërkuar përmbysjen e madhe ndaj Besëlidhjes , pasi ndeshjen e parë e ka humbur me rezultatin 3-0.