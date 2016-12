Partizani fiton duelin me Skënderbeun, rrëmben sulmuesin nigerian

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 15:17

Partizani synon të mbetet në garë për titullin kampion dhe për këtë qëllim po tregohet mjaft aktive në merkaton e dimrit. Sulmuesi nigerian 22-vjeçar, Methju Boniface, do të jetë pjesë e të kuqve duke filluar nga janari dhe deri në përfundim të sezonit të ardhshëm.Lajmi është bërë i ditur në profilin zyrtar në “Facebook” të Partizanit. Në këtë mënyrë, “demat e kuq” ia kanë dalë të mposhtin Skënderbeun edhe në duelin e parë në merkato.“Klubi njofton se ka arritur marrëveshjen me Matheu Boniface. Sulmuesi 22 vjeçar i cili në pjesën e parë të sezonit ishte pjesë e ekipit të “Trepça” 89 do të aktivizohet tashmë me 15 –të herë Kampionët e Shqipërisë. Shtatlarti me shtetësi Nigeriane në sezonin 2015 – 2016 ishte pjesë e qipriotëve të Aris Limasol . Me të kuqtë Boniface ka nënshkruar një kontratë deri në përfundim të sezonit 2017–2018.Prezantimi i sulmuesit Nigerian do të bëhet në ditët e para të muajit Janar 2017″, – shkruan klubi i kuq në postimin në “Facebook”.Boniface u bashkua në verë me korçarët, por kampionët nuk arritën ta federonin për shkak të problemeve me dokumentacionin që sulmuesi kishte me ish-ekipin e tij, Aris Limasol në Qipro. Gjatë pjesës së parë të këtij sezoni ai u aktivizua në Kosovë me skuadrën e Trepça ’89 dhe plani ishte që në janar do të kthehej në Korçë, por Partizani u tregua më i shpejtë për ta bindur nigerianin.