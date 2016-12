Partizani merr premion e Korçës, ja shpërblimi special për Ekubanin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 19:31

Fitorja me Skënderbeun ka qenë mbyllja perfekte që Partizani u bëri dy fazave të para. Të besuarit e trajnerit Starova morën një fitore me përmbysje në transfertën e Korçës , sukses i cili më së shumti ka gëzuar presidentin Gaz Demi . Pas kthimit në mesnatë në kryeqytet, presidenti ka shtruar një darkë për lojtarët, ku edhe u premtoi se do të shpërbleheshin për fitoren që arritën në Korçë.Pas darkës në restorant, festa e të kuqve është zhvendosur në një nga lokalet e kryeqytetit, ku kanë festuar deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë mesditës së djeshme, të kuqtë janë paraqitur në zyrën e financës së klubit dhe kanë tërhequr shpërblimin e akorduar nga presidenti . Mësohet se lojtarët kanë përfituar nga 300 euro premio.Kjo ka qenë shuma që kanë përfituar pjesa më e madhe e futbollistëve. Por ka pasur nga ata që kanë marrë shpërblim special nga presidenti Demi . Heroi i fitores së Korçës , Kaleb Ekuban, mësohet se ka përfituar një dhuratë më të madhe nga presidenti Demi , i cili ka treguar edhe më parë se për beniaminët apo për më të dalluarit nuk kursehet asnjëherë. Presidenti ka preferuar që Ekubanit t’i japë si dhuratë një shpërblim prej 1500 eurosh. Ka qenë dëshira e njëshit të klubit të kuq që sulmuesi italo-ganez të marrë një dhuratë speciale, për vetë rëndësinë që patën golat e 22-vjeçarit në transfertën e Korçës Ndonëse një ditë para ndeshjes presidentit Demi iu shkrumbua nga zjarri një nga banesat e tij në kryeqytet, ai nuk është ndikuar nga fatkeqësia, por i ka shpërblyer lojtarët dhe pjesëtarët e ekipit për fitoren 2-1 të arritur ndaj Skënderbeut. Presidenti pret që në fund të sezonit të marrë një dhuratë më të madhe se fitorja ndaj Skënderbeut, që pa dyshim ka të bëjë me fitimin e titullit kampion./Panorama Sport/