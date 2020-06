Partizani mposht minimalisht Lacin dhe kthehet në garë për Evropën

Shtuar më 27/06/2020, ora 19:17

Partizani rikthehet të luajë në "Air Albania" dhe mposht Laçin me rezultatin minimal 1-0, duke marrë fitoren e tretë radhazi në kampionat dhe duke u rikthyer plotësisht në garë për një vend në Kupat e Europës."Të kuqtë" vinin pas dy fitoresh ndaj Luftëtarit e Flamurtarit, që kishin rikthyer disi qetësinë në ekip, ndërsa sot, ndonëse përballeshin me një kundërshtar direkt për zonën europiane të renditjes, e nisën mjaft mirë takimin.Pasa disa aksioneve radhazi , ishte sulmuesi shkodran Eraldo Çinari që në minutën e 10’ iu vodh bukur mbrojtjes kurbinase dhe i vetëm me portierin Stajilla, tregohet i saktë, duke shtyrë topin në rrjetë dhe duke u dhënë avantazhin të tijve.Kaq mjaftoi që "të kuqtë" të fitonin qetësi dhe të menaxhonin më mirë lojën, ndërsa skuadra e Laçit provoi disa herë të gjejë golin e barazimit, por herë për pasaktësi të sulmuesve e herë për meritë të Alban Hoxhës, nuk arriti të konkretizojë me gol.Vërshëllima finale e arbitrit kryesor të takimit la në fuqi fitoren 1-0 për Partizanin, që tani ngjitet në kuotën e 47 pikëve, vetëm dy pikë larg Laçit, që momentalisht mban vendin e tretë të renditjes.Po sot në orën 17:00, në Vlorë është luajtur edhe sfida mes Flamurtarit e Luftëtarit, e cila filloi me 15 minuta vonesë për shkak të shpalosjes së një banderole në mbështetje të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.Të dy skuadrat kanë rënë tashmë edhe matematikisht në Kategorinë e Parë, ndaj interesi ishte i ulët për këtë sfidë, që gjithsesi u dominua nga vendasit, të cilët fituan me rezultatin e thellë 6-1 dhe ndalën serinë prej 4 humbjesh radhazi Ribaj dhe Ramos shënuan për Flamurtarin në pjesën e parë, ndërsa në 45-minutëshin e dytë skena kaloi për Ardit Hoxhën, që dërgoi tre herë sferën në rrjetë. Golin e vetëm për gjirokastritët e shënoi Aldrin Oshafi, ndërsa dy minuta para fundit ishte sërish sulmuesi Andi Ribaj, që shënoi dhe vulosi rezultatin final 6-1.