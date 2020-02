Partizani mposht në transfertë Laçin (VIDEO)

Shtuar më 16/02/2020, ora 16:07

Është mbyllur ndeshja mes Laçit dhe Partizanit, me këta të fundit që kanë triumfuar me rezultatin 3-1.Një ndeshje me të vërtetë shumë e bukur dhe e luftuar nga të dyja ekipet, të cilat kërkonin me ngulm fitoren. Kurbinasit ishin dominues në fillim të ndeshjes, teksa dukeshin më kërkues dhe e gjetën golin të parët.Në minutën e 27’ Redon Xhixha e dërgoi topin në rrjetë, pasi topi ishte kthyer nga portieri Hoxha pas gjuajtjes së Nuanbuezes. Megjithatë ky avantazh zgjati shumë pak, pasi në minutën e 31’, Bruno Telushi vendosi baraspeshën nga goditja e dënimit. Vetëm dy minuta më vonë, ishte Bitri që realizoi me kokë, duke i dhënë avantazhin ekipit të tij.Me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë, ndërsa e dyta nisi me Laçin në sulm. Kurbinasit kishin disa raste për shënim, por nuk ia dolën të gjejnë golin, kjo edhe për meritë të Hoxhës, i cili ishte në një formë shumë të mirë sot.bandicam 2020-02-16 15-38-01-971Për të hipotekuar fitoren mendoi përsëri Telushi, i cili në minutën e 81’ me një skemë perfektë nga goditja e dënimit, e dërgoi topin në rrjetë duke mposhtur portierin Stazhilla. Me këtë fitore Partizani shkon në kuotën e 37 pikëve në vendin e tretë, ndërsa Laçi ngelet në kuotën e 32 pikëve, në vendin e 5-të.